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Antep'te barajda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Gaziantep'te barajda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güncel
  • 21.06.2025 14:42
  • Giriş: 21.06.2025 14:42
  • Güncelleme: 21.06.2025 14:44
Kaynak: AA
Antep'te barajda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Fotoğraf: AA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Dün ilçeye bağlı Ortaklı Mahallesi'nde yaşayan baba yabancı uyruklu 64 yaşındaki A.B., İlçe Jandarma Komutanlığına oğlu 15 yaşındaki D.B'nin eve gelmediğini ve kayıp olduğunu bildirdi.

Ekipler, D.B'nin Tahtaköprü Barajı'nda yüzerken bir anda çırpınmaya başlayarak gözden kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin dron destekli aramalarında, çocuğun cesedi su yüzeyinde bulundu.

Çocuğun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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