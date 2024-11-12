Antep'te bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü

Gaziantep'te bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde 26 yaşındaki Kahraman Bal, üzerindeki tabancayla 25 yaşındaki Elif Bal'a ateş etti.

Zanlı ardından da aynı silahla intihar etti.

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Kahraman Bal ve Elif Bal'ın öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.