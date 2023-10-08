Antep'te bir erkek, evini bastığı sevgilisini öldürdü
Gaziantep'te Erkan Dağcı isimli erkek, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle evini bastığı kız arkadaşı Fulya Aslan'ı silahla öldürdü, annesi Gülçin Gürkan'ı yaraladıktan sonra intihar ederek yaşamına son verdi.
Gaziantep’te bir şahıs, evini bastığı kız arkadaşının annesini yaralayıp, kız arkadaşını da öldürdüktan sonra intihar edeek yaşamına son verdi.
Olay, sabah erken saatlerde Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Dağcı, kız arkadaşı Fulya Aslan’ın evine geldi.
Şahıs, kapıyı açan kız arkadaşının annesi Gülçin Gürkan’ı silahla ateş ederek yaraladıktan sonra evde bulunan Fulya Aslan’ı başından vurarak öldürdü.
Saldırgan, daha sonra aynı silahla intihar etti. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fulya Aslan ile saldırgan Erkan Dağcı’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, omzundan yaralanan Gülçin Gürkan’ı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Hayatını kaybeden Aslan ile Dağcı’nın cansız bedenleri ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.