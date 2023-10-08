Antep'te bir erkek, evini bastığı sevgilisini öldürdü

Gaziantep'te Erkan Dağcı isimli erkek, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle evini bastığı kız arkadaşı Fulya Aslan'ı silahla öldürdü, annesi Gülçin Gürkan'ı yaraladıktan sonra intihar ederek yaşamına son verdi.

Kadın 08.10.2023 12:40 Giriş: 08.10.2023 12:40

Güncelleme: 08.10.2023 12:53 Kaynak: İHA

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