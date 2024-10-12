Antep'te bir erkek, evli olduğu kadını ve 4 çocuğunu katledip intihar etti
Gaziantep'te bir erkek, evli olduğu kadını ve 4 çocuğunu öldürdü. Fail cinayetlerin ardından yaşamına son verdi.
Kaynak: AA
Gaziantep'te bir şahıs, evli olduğu kadını ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.
Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde oturan Ahmet Demir, evli olduğu Emine Demir ile 3'ü kız 1'i erkek 4 çocuğunu silahla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Fail Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.