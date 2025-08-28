Antep'te bir kadın, evli olduğu erkek tarafından katledildi

Gaziantep'te Ayten A., evli olduğu erkek tarafından katledildi. İbrahim A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

28.08.2025

Güncelleme: 28.08.2025 14:13 Kaynak: AA

