Antep'te bir kadın, evli olduğu erkek tarafından katledildi
Gaziantep'te Ayten A., evli olduğu erkek tarafından katledildi. İbrahim A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, evli olduğu erkek tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Menderes Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta İbrahim A. (64) tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Ayten A. (67), tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
10 Ağustos'ta tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan İbrahim A, 112 Acil Çağrı Merkezini aramış, sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Ayten A, buradaki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.
İbrahim A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.