Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antep'te bir kadın, evli olduğu erkek tarafından katledildi

Gaziantep'te Ayten A., evli olduğu erkek tarafından katledildi. İbrahim A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kadın
  • 28.08.2025 14:04
  • Giriş: 28.08.2025 14:04
  • Güncelleme: 28.08.2025 14:13
Kaynak: AA
Antep'te bir kadın, evli olduğu erkek tarafından katledildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, evli olduğu erkek tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Menderes Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta İbrahim A. (64) tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Ayten A. (67), tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

10 Ağustos'ta tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan İbrahim A, 112 Acil Çağrı Merkezini aramış, sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Ayten A, buradaki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.

İbrahim A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

BirGün'e Abone Ol