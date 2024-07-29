Antep'te boya fabrikasında yangın: 2 iş yeri ile 2 otomobil zarar gördü

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Çevredeki 2 iş yeri ile 2 otomobil zarar gördü, 1 işçi hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir boya fabrikasında çıkan yangında, çevredeki 2 iş yeri ile 2 otomobilin zarar gördü.

Körkün Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında, sabah saatlerinde duman çıktığını görenler ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, işçiler de fabrikadaki boya ve tiner varillerini dışarıya çıkarmaya çalıştı.

Bu sırada fabrikadan dışarıya alevle akan boya, çevredeki 2 iş yeri ile 2 otomobile zarar verdi. Müdahale sırasında dumandan etkilenen 1 işçi de hastaneye kaldırıldı.

Alevler 1 saatlik çalışma ile söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.