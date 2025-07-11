Antep'te Boyar Kimya işçileri üretimi durdurdu: "Alacaklarımızı istiyoruz"

Antep’te Boyar Kimya işçileri, ücret, yevmiye ve işten çıkarılanların tazminatlarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemine başladı. İşçilerden Hasan Hüseyin Atılgan, "Bizim yerimize yeni işçiler alınacak ama aynısı onlara da yapılacak. 8 günlük yevmiyem içeride. Hâlâ da bekliyorum. Bıktık, usandık artık yeter" dedi.

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Boyar Kimya fabrikasında işçiler, ücret, yevmiye ve işten çıkarılan işçilerin tazminatlarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı. 9 Temmuz itibarıyla içeride çalışan yaklaşık 200 işçi, vardiyalı olarak iş bırakıyor. Üretimi durduran işçiler, hem ödenmeyen ücretleri hem de bayram ikramiyelerini talep etti. İşçiler, "Tazminatlarımız, ücretlerimiz gasbediliyor. Bu haksızlığa karşı üretimi durdurduk. Haklarımızı alana kadar direniş sürecek" dedi.

"BU MÜCADELE HEPİMİZİN"

Greve giren 200 işçiye destek veren Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), hak gasplarına karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti. Sendika tarafından yapılan açıklamada, "İşçilerin en temel hakkı olan ücretlerin ve tazminatların gasbedilmesine karşı başlatılan bu direniş, yalnızca Boyar Kimya işçilerinin değil, tüm işçi sınıfının ortak mücadelesidir" denildi.

Sendika, Boyar Kimya işçilerine destek çağrısında bulundu. Açıklamada, "Direnişteki işçilerin taleplerinin derhal karşılanmasını, alacaklarının ödenmesini ve hak gasplarına son verilmesini talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Grevde olan işçilerden Hasan Hüseyin Atılgan ise yaşananlara tepki göstererek, "Böyle devam edecek paralarımız yatmadığı sürece. Bu mücadele devam edecek. Bütün medyanın bizi duymasını istiyoruz. Bizim yerimize yeni işçiler alınacak ama aynısı onlara da yapılacak. 8 günlük yevmiyem içeride. Hâlâ da bekliyorum. Bıktık, usandık artık yeter" dedi.

Direnişe katılan işçilerden Ahmet Ölmez, "Biz ödenmeyen ücretimizi almak için greve başladık. Cebimizde dolmuş parası yok. Yine de gelip gidiyoruz, güneşin altında saatlerce bekliyoruz. Ne bayram ikramiyesi aldık ne de maaşlarımızı. Evimize ekmek götüremiyoruz ama susmayacağız" ifadelerini kullandı.