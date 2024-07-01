Antep'te depremzede çadırında yangın: Baba ile oğlu yaralandı
Antep’in Nurdağı İlçesi'nde, depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında baba- oğul yaralandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Antep’in Nurdağı İlçesi Kartal Mahallesi'nde depremzedelerin kaldığı çadırda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çadırı sardı
Çadır içerisindeki Mehmet Yılmazar (69) ile oğlu Mehmet Yılmazer (31) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede söndürülürken, baba-oğul Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.