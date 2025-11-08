Antep'te dört gollü maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 12'nci haftasında Gaziantep FK evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Oldukça tempolü ve gollü geçen karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Gaziantep 19, Çaykur Rize ise 14 puana yükseldi. Maçın önemli anları:

2.⁠ ⁠dakikada Kozlowski'nin ara pasıyla buluşan Bayo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 13. dakikada Maxim'in orta sahadan pasıyla buluşan Camara'nın vuruşunda, top kaleci Fofana'da kaldı.

27.⁠ ⁠dakikada orta sahada topla ilerleyen Camara'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bayo'nun şutunda, meşin yuvarlak Fofana'da kaldı. 29.⁠ ⁠dakikada Buljubasic'in kaleci Zafer Görgen'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonu iyi takip eden Sowe, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıda karşılıklı pozisyonlar devam ederken 59'uncu dakikada Rize, Kevin Rodrigues'in golüyle öne geçti: 1-2. 74'te bu defa doğru kaleyi bulan Rodrigues maçın skorunu tayin etti: 2-2.