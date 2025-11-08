Antep'te dört gollü maçta kazanan çıkmadı
Süper Lig'de Anadolu'nun iki iddialı takımının maçında galip çıkmadı. Gaziantep FK, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 12'nci haftasında Gaziantep FK evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Oldukça tempolü ve gollü geçen karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Gaziantep 19, Çaykur Rize ise 14 puana yükseldi. Maçın önemli anları:
2. dakikada Kozlowski'nin ara pasıyla buluşan Bayo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 13. dakikada Maxim'in orta sahadan pasıyla buluşan Camara'nın vuruşunda, top kaleci Fofana'da kaldı.
27. dakikada orta sahada topla ilerleyen Camara'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bayo'nun şutunda, meşin yuvarlak Fofana'da kaldı. 29. dakikada Buljubasic'in kaleci Zafer Görgen'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonu iyi takip eden Sowe, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarıda karşılıklı pozisyonlar devam ederken 59'uncu dakikada Rize, Kevin Rodrigues'in golüyle öne geçti: 1-2. 74'te bu defa doğru kaleyi bulan Rodrigues maçın skorunu tayin etti: 2-2.