Antep'te eşinin kayıp ihbarı verdiği kişi öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te eşinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin öldürülmesine ilişkin, gözaltına alınan 6 şüpheliden, aralarında eşinin de bulunduğu 3'ü tutuklandı.

Kavaklık Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu M.İ, 2 Nisan'da polis merkezine giderek 34 yaşındaki eşi Ö.İ. hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

Evde arama yapan ekipler, Ö.İ'nin öldürüldüğünü ve cesedinin evin havalandırma boşluğunda olduğunu tespit etti.

Ö.İ'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, olaya ilişkin M.İ'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.İ. ile 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.