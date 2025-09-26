Antep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Antep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep- Kilis karayolunda meydana geldi.

İki otomobil birbiriyle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.