Antep'te kadın cinayeti: Boşandığı kadını katleden erkek gözaltına alındı

Antep'in Nizip ilçesinde Mahmut K. adındaki bir erkek, boşandığı Necla Özbiber'i katletti.

Özbiber'in yaşadığı Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki evine giden fail erkek, kadını bıçaklayarak katletti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Necla Özbiber'in hayatını kaybettiğini belirledi. Üç çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, Mahmut K'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, zanlının olayın ardından kadının erkek kardeşinin iş yerine gittiği ve eski kayınbiraderinin yüzüne yanıcı sıvı madde döktüğü öğrenildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun (KCDP) raporuna göre, erkekler ocak ayında 33 kadını öldürdü, 32 kadın ise şüpheli bir şekilde öldü.

Kadınların yüzde 24'ü evli olduğu erkek tarafından, yüzde 70'i ise evlerinde öldürüldü.