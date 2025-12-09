Antep'te kadın cinayeti: Evli olduğu kadını av tüfeğiyle katletti!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Osman Kaplan (47), evli olduğu Ayşe Kaplan'ı (35) av tüfeğiyle vurarak katletti.

Osman Kaplan, kısa süre önce kayıp başvurusunda bulunduğu Ayşe Kaplan'ın Kayseri'de olduğunu öğrendi. Kayseri'den alıp Yeşilyurt Mahallesi'ne getiren Osman Kaplan, tartışdığı Ayşe Kaplan'ı av tüfeğiyle vurdu.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayşe Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayşe Kaplan’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, Osman Kaplan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.