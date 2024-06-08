Antep'te motosikletin çarptığı sulama işçisi hayatını kaybetti

Gaziantep'te sulama işçisi, tankerle refüj sulaması yaptığı esnada arkadan gelen motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı.

Gaziantep'te tankerle refüj sulaması yaptığı esnada arkadan gelen motosikletin çarptığı sulama işçisi, hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, büyükşehir belediyesi kent estetiği biriminde sulama işçisi olarak çalışan Kalender Karayılan'a (45), tankerle refüj sulaması yaptığı esnada arkadan gelen motosiklet çarptı.

Feci kaza sonrası 5 çocuk babası Karayılan ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Kalender Karayılan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.