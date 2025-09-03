Antep'te otomobille tır çarpıştı: 1 can kaybı, 2 yaralı
Gaziantep'te otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
31 yaşındaki M.A. idaresindeki otomobil ile 61 yaşındaki M.E. yönetimindeki plakalı tır, Gaziantep-Adana otoyolunun İncesu mevkisinde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü M.A. ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.