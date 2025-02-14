Antep'te sendika başkanına gözaltı, işçilere engel!

Gaziantep'te Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) Birleşik Tekstil ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi işçilerin başlattığı grev 3 fabrikada devam ederken, kentte gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinlikler 15 gün yasaklandı.

Yasağa karşı Demokrasi Meydanına çağrı yapan işçiler, 11.00’de meydana geldiklerinde polis barikatıyla karşılaştı. İşçileri meydana almayan polis ile işçiler arasında arbede yaşandı.

Sendika binasına yürüyen işçilerin bir kısmı sendika binasına çıkarken, eyleme gelen bazı işçilerin sendika binası önünde bekleyişi devam ediyor.

SENDİKA BAŞKANINA GÖZALTI

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi’de düşük zamlara karşı iş bırakan işçilerin bugün Demokrasi Meydanı’nda yapacağı açıklama öncesi Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen sabah saatlerinde evinin önünden gözaltına alındı.

Eylem öncesi savcılığın talimatıyla ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan Türkmen, Başpınar Organize Sanayi Polis Merkeze götürüldüğü öğrenildi.