Antep'te silahlı kavga: 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı

Antep'te Fırat Mahallesi Hasip Dursi Caddesi'nde akraba iki aile arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Mehmet K. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Eyüp ve Muhittin K. ile Mehmet G. ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Eyüp K. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre caddeyi trafiğe kapattı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.