Antep'te trafik kazası: 1 futbolcu ve antrenör yaşamını yitirdi

Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan otomobildeki Araban Belediyespor futbolcusu Mehmet Çetinpolat ve kaleci antrenörü Tunahan Yiğit hayatını kaybetti.

Gaziantep'te park halindeki bir kamyona çarpan otomobilde bulunan Araban Belediyespor futbolcusu Mehmet Çetinpolat ile takımın kaleci antrenörü Tunahan Yiğit yaşamını yitirdi. Kazada iki kişi de ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Araban ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Tunahan Yiğit’in kullandığı, plakası belirlenemeyen otomobil yol kenarında duran kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrolde Süper Amatör Lig ekiplerinden Araban Belediyespor’un kaleci antrenörü Yiğit ile futbolcu Çetinpolat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Araçta bulunan yaralılar H.N.N. ve Ü.D. ambulansla Araban Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Çetinpolat ve Yiğit’in cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdüğü ifade edildi.