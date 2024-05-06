Antep'te tramvaya yıldırım düştü

Antep’te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan tramvaya yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü. Can kaybı veya yaralananın olmadığı olayda tramvaydaki yolcular kısa sürede tahliye edildi.

Antep'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan tramvaya yıldırım düştü.

Dün, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda GAR durağından Gaziantep Üniversitesi istikametine giden tramvayın üstüne saat 15.30 sıralarında seyir halinde iken yıldırım düştü.

Tramvayın elektrik telinin kopması sonucu ise, yangın çıktı. Can kaybı veya yaralananın olmadığı olayda tramvaydaki yolcular kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Durdurulan seferlerin yapılacak inceleme ve onarımın tamamlanmasının ardından yeniden başlayacağı bildirildi.