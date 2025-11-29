Antep'ten sürpriz çıktı: Kazanan Eyüpspor

Süper Lig'de 14'üncü hafta devam ediyor. Günün ikinci maçında Gaziantep FK evinde Eyüpspor'u konuk etti. Maç öncesi karşılaşmanın mutlak favorisi olarak görülen Gaziantep zor günler geçiren rakibine 1-2 mağlup oldu.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri Umut Bozok ve Halil Akbunar kaydetti. Bu sonuçla Eyüp 12 puana yükselirken, Gaziantep FK 22 puanda kaldı. Mücadelenin önemli anları:

8.⁠ ⁠dakikada Mujakic'in ceza yayı üzerinden gönderdiği topla buluşan Kerem Demirbay, Maxim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Tolga Güldibi, penaltı noktasını gösterdi. 10. dakikada topun başına geçen Umut Bozok, meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.

İKİNCİ GOL HALİL'DEN GELDİ

13.⁠ ⁠dakikada sağ kanattan topu süren Dragus'un ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 43.⁠ ⁠dakikada Maxim'in pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Lungoyi'nin vuruşunda topu kaleci Monteiro kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısını ikas Eyüpspor, 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ev sahibi ekip topa hakim olan taraf olsa da özellikle kontra ataklarda iyi fırsatlar yaratan Eyüp, 88'inci dakikada Halil Akbunar'ın attığı golle farkı ikiye çıkardı: 0-2. Uzatma dakikalarında Emmanuel Boateng farkı bire indirdi ve mücadele 1-2 Eyüp'ün üstünlüğüyle sona erdi.