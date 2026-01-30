Antep-Urfa otoyolunda zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi.

Sis ve yağış nedeniyle bir otobüs, bir TIR ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kazada 1'i ağır yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edilirken otoyol trafiğe kapatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği, X hesabından yayımladığı mesajda TAG Otoyolu Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde havanın sisli olması nedeniyle 10 aracın karıştığı trafik kazasının meydana geldiğini ifade etti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve yardım ekibi sevk edilmiş, otoban jandarma ekipleri tarafından kaza bölgesi kordon altına alınmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın Gaziantep ve Nizip'te bulunan hastanelere sevki gerçekleşmektedir. Kazanın meydana geldiği yol trafiğe Şanlıurfa istikametinde kapalıdır. Trafik Doğu gişelerinden devlet kara yoluna verilmiştir. Yardım ekiplerimizin müdahaleleri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."