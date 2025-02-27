Antep Valiliği'nin eylem yasağı kararı, bitimine 1 gün kala durduruldu

Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) Birleşik Tekstil ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi işçilerin başlattığı grevin ardından Gaziantep Valiliğince alınan eylem yasağı kararı mahkeme tarafından durduruldu.

Evrensel'de yer alan habere göre, Gaziantep 5. İdare Mahkemesi, Başpınar'daki tekstil işçilerinin eylemleri de dahil olmak üzere kentteki tüm eylem ve etkinlikleri yasaklayan Valilik yasağına karşı kararını açıkladı.

Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yasağın süresi bu gece doluyordu.

Mahkemenin karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Valiliğinin 13/02/2025 tarihi saat: 01.00 ile 27/02/2025 tarihi saat:24.00'a kadar il genelinde gerçekleştirilebilecek her türlü etkinliğin 15 gün süre ile yasaklanmasına ilişkin kararının, demokratik toplum düzeni için gerekli nitelikte, temel haklara en az müdahaleye olanak veren ölçülü bir sınırlama niteliğinde olmadığı ve kamu yararı amacı da taşımadığı gibi 2911 sayılı Kanunun 17 ve 19. maddesi ile 5442 sayılı Kanunun 11/C maddesi kapsamında belirtilen şartlara da aykırı olması nedeniyle hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır."

"HUKUK DEVLETİ İLKESİNE AYKIRI"

Hukuka aykırı olduğu saptanan yasak kararının uygulanmaya devam edilmesinin hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı belirtilen kararda "Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (7) gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 26/02/2025 tarihinde oybirliğiyle karar verildi" denildi.