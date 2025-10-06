Antepli emekçiler festivalde buluşacak

HABER MERKEZİ

BİRTEK-SEN öncülüğünde düzenlenecek ilk Emek Festivali, 11 Ekim’de Antep’te gerçekleştirilecek. “Emek bizim, sahne bizim” sloganıyla yola çıkan festivalde sanatçılar dayanışma için sahne alacak.

Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) mücadeleci işçileri bu kez grev alanlarında değil, festival sahnesinde buluşuyor. BİRTEK-SEN öncülüğünde, Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi, Gaziantep Tabip Odası ve Nar Sanat Derneği’nin katkılarıyla düzenlenecek Emek Festivali, 11 Ekim’de Antep’te yapılacak.

“Biziz hayatı yaratan! Emek bizim, sahne bizim!” sloganıyla duyurulan festival, İrfan Değirmenci ve Ayşen Şahin’in sunumuyla gerçekleşecek. Moğollar, Kardeş Türküler, Şanışer & Sokrat St ve Rewşan gibi sanatçılar sahne alacak. Festival çağrısında, Antepli işçiler sanatın ve müziğin gücüyle dayanışmayı büyütme hedeflerini şöyle dile getirdi: “Bizi insan kılan her şeyden mahrum bırakıyorlar. Hele sanat, hele müzik, hele neşe... Kapımızın önünden geçmesin istiyorlar. İşte tam da bu yüzden bir gün olsun bu kaderi kırmak, hayata sarılmak için bir sebep yaratıyoruz.”

GELİRİ İŞÇİLERİN OLACAK

Festivalin gelirinin tamamı Başpınar OSB işçileri için oluşturulacak grev ve dayanışma fonuna aktarılacak. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, "Elde edilecek gelir grev çadırlarına çay, sofralara sıcak çorba, direnişlere nefes olacak" dedi. Festival için “dayanışma bileti” ve “askıda bilet” uygulamaları da yapılacak. BİRTEK-SEN, “Antepli işçilerin sesi Türkiye’nin her yanında duyulsun” diyerek dayanışma çağrısı yaptı.