Antep’te beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolcu minibüsü ile beton mikseri çarpıştı. Kazada 8 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazayla ilgili bilgi veren Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirterek, olay ilgili gözaltı işleminin olacağını bildirdi. Adalet Bakanı Tunç ise kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirterek, 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile yolcu minibüsüne çarptığı kazada, 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüsle beton mikseri çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.

Hastanede yaralıları ziyaret ettikten sonra basına açıklama yapan Vali Çeber, ölenlerden 7’sinin kadın olduğunu ifade etti. Vali Çeber, "İslahiye ilçesinden Yeşilyurt köyüne giden köy dolmuşumuz var. Şoför dahil 19 yolcusu ile beraber köye dönerken beton mikseri karşı tarafa geçerek bu dolmuşa çarpıyor. Maalesef 8 vefatımız var. Bunların 7’si kadın, 1’i erkek, 2’si de aynı zamanda öğrenci. 11 de yaralımız var. 2 şoför de tabii haliyle yaralı ancak hafif yaralı" dedi.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu belirten Vali Kemal Çeber, "Onların sevki görünüyor Gaziantep merkeze. 4 hastamızın Gaziantep’e sevki gerçekleştirildi. Süreçle ilgili adli ve idari soruşturmalar başladı. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin. Yaralılarımıza Allah acil şifalar versin. Şu anda gözaltı yok. Olayla ilgili herkes bizim gözetimimiz altında. Sürücüler yaralı tedavileri sürüyor. Bu süreçten sonra gözaltı işlemi olacak" diye konuştu.

BETON MİKSERİ KARŞI ŞERİDE GEÇMİŞ

Yapılan ilk incelemede beton mikserinin karşı şeride geçip köy minibüsüne çarptığını belirten Vali Çeber, "Aracın hızı, tekerlek izleri hepsi arkadaşlarımız tarafından değerlendiriliyor. Ancak ilk kanaat mikserin oldukça hızlı olduğu yönünde, kontrolünü kaybettiği yönünde. Ama onun dışında yol hasarları ve yol kusurları da üzerinde durulacak. Kaza ile ilgili de Hatay’dan İslahiye’ye gelirken mikser, kaza yerinde kontrolü kaybediyor ve karşı şeride geçiyor. Bunların tekerlek izleri mevcut. Karşı şeritte kendi yolunda devam eden köy dolmuşuna çarpıyor" ifadelerini kullandı.

"3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.