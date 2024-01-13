Antep’te göçmen çocuğa işkence ve cinsel istismar

Oğulcan AYDIN

Göçmenlere yönelik nefret söyleminin artmasının ardından saldırılar da devam ediyor. Gaziantep Valiliği’nin açıklamasına göre 9 Ocak’ta 14 yaşındaki Suriyeli A.Z., H.Ö. ve M.E.K. tarafından darbedildi. İki fail de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca faillerden H.Ö.’nün 3 ayrı suç kaydı bulunduğu ifade edildi. A.Z.’nin yakınları ise çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığını söyledi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Okuldaki arkadaşı ile oyun oynarken yaşananların ardından kaybolan ve ailesi tarafından aranan A.Z. otoban kenarında bulundu. 14 yaşındaki çocuğun şiddet ve cinsel istismara maruz kaldığı öğrenildi. Ailesi çocuğun durumunun çok kötü olduğunu belirtti.

BirGün’e konuşan A.Z.’nin yengesi şunları aktardı: “Çocuk yoğun bakıma alındı. Durumu çok kötü. Cinsel uzvu tahrip edilmiş. Yoğun bakıma alınmadan önce de sinir krizleri geçiriyordu. Sürekli kan akmaya devam ediyor. Titremesi durmuyor, kafasında bir problem olduğunu düşünüyoruz. Titremesi ve kafasına aldığı darbelerden korktuğunu düşünüyoruz. Doktor gördükten sonra yoğun bakıma sevk edildi. Annesi Suriye’de iç savaşta hayatını kaybetti. Babası ile birlikte 11 senedir Antep’te yaşıyorlardı. Babası çok kötü durumda, sürekli ağlıyor. Babasının tek çocuğuydu. Burada büyümüş bir çocuktu.”

ÖLDÜ DİYE BIRAKMIŞLAR

Yeryüzü Çocukları Derneği Avukatı Betül Zağlı Topal ise A.Z.’nin otoban kenarından bulunduğunu belirtti. Topal şunları söyledi: “Bir cinsel istismar ve yoğun bir şiddete maruz bırakılmış çocuk. Ancak tam olarak ne tür eylemlere maruz kaldığına dair bilgiye sahip değiliz. Kendilerini ziyarete edeceğiz. Doktorlarla da konuşacağız. Failler tutuklandığına ilişkin bir bilgimiz var. Ayrıca okulda yaşanan basit bir olay neticesinde çocuktan haber alınamıyor. Muhtemelen de öldü sanılarak alıkoymaktan vazgeçiyorlar. Böyle bir vahşi eylemi gerçekleştirebilmişler.”