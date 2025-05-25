Antep’te iş yeri kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı

Antep’te bir iş yerinin kurşunlanması olayını gerçekleştiren 3 şüpheli polis operasyonu ile yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerinde yapılan aramalarda 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 39 adet fişek ile başkalarına ait 2 adet kimlik kartı ele geçirildi.

Tamamlanan yasal işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.