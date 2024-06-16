Antep’te katliam: 5 kişiyi öldürüp, intihar etti

Antep’te Mustafa Hıdır isimli erkek, henüz öğrenilmeyen bir nedenle beş kişiyi katletti. Olay yerinden kaçan Hıdır, yakalanacağını anlayınca intihar etti.

Güncel 16.06.2024 10:29 Giriş: 16.06.2024 10:29

Güncelleme: 16.06.2024 10:38 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA