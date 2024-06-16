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Antep’te katliam: 5 kişiyi öldürüp, intihar etti

Antep’te Mustafa Hıdır isimli erkek, henüz öğrenilmeyen bir nedenle beş kişiyi katletti. Olay yerinden kaçan Hıdır, yakalanacağını anlayınca intihar etti.

Güncel
  • 16.06.2024 10:29
  • Giriş: 16.06.2024 10:29
  • Güncelleme: 16.06.2024 10:38
Kaynak: AA
Antep’te katliam: 5 kişiyi öldürüp, intihar etti
Fotoğraf: AA

Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren Mustafa Hıdır isimli erkek, intihar etti. 

Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde şüpheli Mustafa Hıdır, berberde bir müşteriyi henüz öğrenilemeyen nedenle silahla öldürdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli Hıdır, bir süre sonra Üçoklar Mahallesi'ndeki bir eve girerek isimleri öğrenilemeyen 4 kişiyi daha öldürdü.

Olay yerinden kaçan Hıdır, yakalanacağını anlayınca Barak Mahallesi'nde silahla intihar etti.

Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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