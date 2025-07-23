Antep’te TIR ile işçi servisi çarpıştı: 8 kişi yaralandı
Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde TIR ile işçi servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Antep'te TIR ile işçi servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Halil A. idaresindeki 34 LC 2725 plakalı TIR, 4. Organize Sanayi Bölgesi 83404 No'lu Cadde'de, Mahmut T. yönetimindeki 27 BAD 142 plakalı işçi servisi ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.