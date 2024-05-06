Antep’te TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde TIR, çarpıştığı yolcu minibüsünü biçti. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde TIR'ın yolcu minibüsüne çarptığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.

Güncellenecek...