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Antep’teki iş cinayetinde biri çocuk 2 kişi öldü

Çalışma Yaşamı
  • 01.03.2025 06:00
  • Giriş: 01.03.2025 06:00
  • Güncelleme: 01.03.2025 06:00
Kaynak: DHA
Antep’teki iş cinayetinde biri çocuk 2 kişi öldü
Mehmet Horuz ve Alperen Kılıçparlar

Antep’in Nizip ilçesinde patlama sonucu iş cinayeti meydana geldi. İş cinayetinde biri çocuk 2 işçi yaşamını yitirdi. Nizip’te bakımı yapılan akaryakıt tankerinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 45 yaşındaki Mehmet Horuz ile 17 yaşındaki Alperen Kılıçparlar yaşamını yitirdi, 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

İş cinayeti, dün öğle saatlerinde İstasyon Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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