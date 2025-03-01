Antep’teki iş cinayetinde biri çocuk 2 kişi öldü

Antep’in Nizip ilçesinde patlama sonucu iş cinayeti meydana geldi. İş cinayetinde biri çocuk 2 işçi yaşamını yitirdi. Nizip’te bakımı yapılan akaryakıt tankerinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 45 yaşındaki Mehmet Horuz ile 17 yaşındaki Alperen Kılıçparlar yaşamını yitirdi, 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

İş cinayeti, dün öğle saatlerinde İstasyon Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.