Antep’teki üniversitenin hibesine Hamas kesintisi

Haber Merkezi

Avrupa Parlamentosu’nun Fransız üyeleri, Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şeymus Demir’in Hamas lideri İsmail Haniyye’nin öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapmasını gerekçe göstererek üniversitenin Erasmus Programı ve 250 bin avroluk hibe programından çıkarılması için başvuru yaptı. GİBTÜ, 250 bin avroluk hibe programından çıkarıldı.

Sağ görüşlü AP üyesi Fabrice Leggeri, GİBTÜ ile ile ilgili kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Leggeri yaptığı açıklamada, “Hamas’a destek veren Gaziantep Türk Üniversitesi’ne verilen 250 bin avroluk hibe, müdahalelerimiz sayesinde nihayet bugün geri çekildi. Peki daha kaç skandal hâlâ gözden kaçıyor? Artık Avrupa Komisyonu’nun gözlerini açmasının ve Avrupalıların parasının barbarlığı finanse etmeyi bırakmasının zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Duvar’ın haberine göre Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) yetkilileri şuanda resmi açıklama yapmayacaklarını, süreci YÖK ve Dışişleri Bakanlığı ile birlikte takip ettiklerini belirtti. Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin hibe projesi geçtiğimiz eylül ayında kabul edilmişti.