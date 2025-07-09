Anthony Brown, Beşiktaş’ta

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD’li basketbolcu Anthony Brown’ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımız, ABD’li kısa forvet Anthony Brown’ı kadrosuna kattı" denildi.

Geçtiğimiz sezon Türk Telekom’da forma giyen 32 yaşındaki basketbolcu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 14.8 sayı, 3.9 ribaund ve 3.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.