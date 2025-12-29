Anthony Joshua trafik kazası geçirdi

Anthony Joshua, Nijerya’da meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği bir trafik kazasında yaralandı.

36 yaşındaki Britanyalı boks yıldızının, yolcu olarak bulunduğu araçta meydana gelen kazada hafif yaralar aldığı, aynı araçta bulunan iki kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaza sonrası çekilen fotoğraflarda Joshua’nın yüzünü tuttuğu ve acı içinde olduğu görülürken, olay yerine çok sayıda kişinin toplandığı dikkat çekti.

Anthony Joshua’yı taşıyan aracın, bir akaryakıt istasyonu yakınlarında park halindeki bir kamyonla çarpıştığı ifade edildi. Yoğun trafiğin bulunduğu bölgede yaşanan kazanın ardından acil müdahale ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Ogun Eyaleti Polis Komiseri Lanre Ogunlowo, Joshua’nın tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.