Anthony Musaba iddialı: "Rekabete hazırım"

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan transfer ettiği Anthony Musaba, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Musaba'nına açıklamalarından öne çıkan detaylar şu şekilde:

“Mükemmel hissediyorum. Çünkü ülkedeki en büyük kulüpte oynama hayalim gerçek oldu. Fenerbahçe dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Bu kadar büyük bir kulübün parçası olmak büyük bir gurur. Çok mutlu ve minnettarım.

"FERDİ'Yİ YAKINDAN TAKİP ETTİM"

Ferdi’nin Hollanda’dan Fenerbahçe’ye yaptığı transfer çok büyük bir adımdı. Büyük bir kulübe gitmişti. Sadece ben değil; onunla birlikte oynayan herkes ona hayranlıkla bakıyordu. Fenerbahçe’de oynadığı dönemde onu ve Fenerbahçe’yi yakından takip ettim.

Dürüst olmak gerekirse sol tarafta oynamayı tercih ediyorum. Ama hocamız beni solda veya sağda oynatmak isterse buna takılmam. Çünkü iki kanatta da oynayabiliyorum. İki kanatta da oynamaya hazırım.

Forma rekabetinin benim için de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu beni sadece daha iyi yapacaktır. Kadroda üst düzey oyuncular var. Bu benim için aynı zamanda bir meydan okuma. Formam için mücadele etmeye hazırım. Çok heyecanlıyım. Buraya geliş amacım da tam olarak bu.



Antrenman, antrenman ve antrenman. Maçlarda da bunu sürekli tekrar ettiğinizde artık otomatik bir hale geliyor. Bu da benim en önemli özelliklerimden biri. Bu yüzden sağda ya da solda oynamak benim için sorun değil. Çünkü iki ayağımı da kullanabiliyorum.

Çok heyecanlıyım. Burada hiç oynamadım ama taraftarları ve atmosferi biliyorum. Bu çılgınca. Hazırlıklı olmalıyım. Sanıyorum evimizde oynayacağımız ilk maç Aston Villa ile olacak. Çok büyük bir mücadele olacak ama taraftarlarımızı görmek için çok heyecanlıyım"