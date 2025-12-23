Anthony Musaba Kimdir? Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Musaba Hakkında Tüm Bilgiler

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Anthony Musaba, performansı ve potansiyeliyle futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Süper Lig’de gösterdiği etkili performans sonrası gündeme gelen Musaba hakkında “Anthony Musaba kimdir”, “Anthony Musaba kaç yaşında”, “Musaba hangi mevkide oynuyor” gibi sorular sıkça araştırılıyor.

ANTHONY MUSABA KİMDİR?

Tam adıyla Anthony Tite Musaba, 6 Aralık 2000 tarihinde Hollanda’nın Beuningen kentinde dünyaya geldi. Hollanda doğumlu olan Musaba, hem Hollanda hem de Kongo DC vatandaşlığına sahiptir. Futbol kariyerine Avrupa’da başlayan oyuncu, atletik yapısı ve çift ayaklı oluşuyla öne çıkmaktadır.

Anthony Musaba Kaç Yaşında?

Anthony Musaba, 6 Aralık 2000 doğumludur ve 25 yaşındadır.

ANTHONY MUSABA’NIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE MEVKİSİ

1,82 metre boyundaki Anthony Musaba, hücum hattında çok yönlü bir oyuncu profili çizer.

Musaba Hangi Mevkide Oynuyor?

Asıl mevkisi: Sol Kanat

Sol Kanat Yan mevkileri: Sağ Kanat, Santrafor

Çift ayaklı olması, onu hücum organizasyonlarında farklı roller üstlenebilen bir oyuncu haline getiriyor.

ANTHONY MUSABA’NIN KULÜP KARİYERİ

Anthony Musaba, 12 Temmuz 2025 tarihinde Samsunspor ile sözleşme imzaladı. Oyuncunun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Sözleşme ve Serbest Kalma Bedeli

Sözleşme başlangıcı: 12 Temmuz 2025

12 Temmuz 2025 Sözleşme bitişi: 30 Haziran 2029

30 Haziran 2029 Serbest kalma bedeli (Türkiye): 6 milyon Euro

6 milyon Euro Serbest kalma bedeli (Yurt dışı): 5 milyon Euro

ANTHONY MUSABA PERFORMANS İSTATİSTİKLERİ (SÜPER LİG 2025/26)

Musaba, Süper Lig 2025/26 sezonunda istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

İstatistik Değer Maç 15 Gol 4 Asist 2 Sarı Kart 3 Kırmızı Kart 0 İlk 11 Oranı %82 Oynama Süresi %77 Skor Katkısı %27

ANTHONY MUSABA’NIN PİYASA DEĞERİ

Anthony Musaba’nın güncel piyasa değeri 4,00 milyon Euro olarak gösterilmektedir. Bu rakam, aynı zamanda oyuncunun bugüne kadar ulaştığı en yüksek piyasa değeridir.

Güncel piyasa değeri: 4,00 milyon €

4,00 milyon € En yüksek piyasa değeri: 4,00 milyon €

4,00 milyon € Son güncelleme: 17 Aralık 2025

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Anthony Musaba, geçmişte Hollanda U21 Milli Takımı forması giydi. U21 seviyesinde 3 maçta görev alan oyuncu, bu karşılaşmalarda gol kaydedemedi.

ANTHONY MUSABA’NIN AİLE BİLGİSİ

Anthony Musaba’nın kendisi gibi futbolcu olan bir ikiz kardeşi bulunmaktadır. Richie Musaba, kariyerini FCI Levadia formasıyla sürdürmektedir.

Anthony Musaba kimdir?

Anthony Musaba, Hollanda doğumlu, sol kanat mevkisinde oynayan ve Samsunspor forması giyen profesyonel futbolcudur.

Anthony Musaba kaç yaşında?

Anthony Musaba 25 yaşındadır.

Anthony Musaba’nın piyasa değeri ne kadar?

Musaba’nın güncel piyasa değeri 4,00 milyon Euro’dur.

Anthony Musaba hangi mevkilerde oynayabilir?

Sol kanat başta olmak üzere sağ kanat ve santrafor mevkilerinde oynayabilmektedir.

Anthony Musaba’nın serbest kalma bedeli var mı?

Evet. Türkiye için 6 milyon Euro, yurt dışı için 5 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunmaktadır.

Genç yaşı, çok yönlü oyun yapısı ve istikrarlı performansıyla Anthony Musaba, Süper Lig’de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesi, yükselen piyasa değeri ve sahadaki katkısı, onu transfer gündeminin önemli parçalarından biri haline getiriyor.