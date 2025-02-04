Antidepresan kullanımında rekor artış

Ekonomik kriz, işsizlik, gelecekle ilgili belirsizlikler yurttaşın ruh sağlığını da bozdu. Son 10 yılda antidepresan kullanımı yüzde 67 oranında artarak 65,6 milyon kutuya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ‘‘2014 yılında 39 milyon 134 bin 225 kutu olan antidepresan kullanımı 2024 yılında 65 milyon 591 bin 252 kutuya yükseldi. Antidepresan kullanımı geçen yıla göre az bir artış gösterse de halk sağlığı açısından hala endişe verici noktalarda” uyarısını yaptı.

Antidepresan kullanımının her yıl bir önceki yıla göre kaygı verici bir şekilde arttığını anımsatan Bulut, şöyle devam etti: “Ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve devasa işsizliğin yanı sıra emekçiye ve emekliye reva görülen sefalet ücretleri, gelecekle ilgili belirsizlikler vatandaşın ruh sağlığını bozdu. Türkiye, mutsuz insanlar ülkesine döndü. Çarşı, pazar ateş pahası; diğer yandan kira, faturalar ve mutfak masrafları el yakıyor. Gençler hayal kuracağı yerde ‘nasıl iş bulabilirim’ diye düşünüyor. Ülkedeki ekonomik göstergelere bakıldığında antidepresan kullanımındaki artış sürpriz değil. İşsiz kalan vatandaş, ekonomik krizde herhangi bir gelirden yoksun bir şekilde kaderine terk edildi.’’

ANTİDEPRESAN KULLANIMI

• 2014 yılında 39 milyon 134 bin 225 kutu

•2023 yılında 65 milyon 591 bin 252 kutuya çıktı