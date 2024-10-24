Antik Çağ’ın kadın sesleri

Kültür Sanat Servisi

Müzisyen ve arkeolog Esra Kayıkçı ile arkeolog ve akademisyen Dr. Işık Şahin’in yazdıkları Kalliope’den Sappho’ya Kadın ve Müzik adlı kitap ‘Antik Çağ’da Yaşam’ serisinin ilk kitabı olarak yayımlandı.

MÖ 7.- 4. yüzyıllara odaklanılan çalışmada, antik çağ literatürü ve vazo resimleri kaynak alınarak Yunan toplumunda kadının müzik ile ilişkisi inceleniyor. Kitaba, müzikle ve müzik aletleriyle ilgili mitlere konu olan Tanrıçalar ile başlanıyor, ikinci bölümde birleştiren 50’ye yakın kadın müzisyenin hayatları ve günümüze ulaşabilen eserlerine ve son bölümde kadınların da çaldığı bilinen müzik aletlerine ve çalındıkları ortamlara yer veriliyor.