Antik dünyanın eğlence tekneleri gün yüzüne çıktı

Antik Mısır’a ait, birinci yüzyıla tarihlenen bir eğlence teknesi İskenderiye açıklarında keşfedildi. Arkeologlar, bulunan teknenin, antik Yunan tarihçi Strabon’un yazılarında söz ettiği teknelerle birebir örtüştüğünü belirtiyor.

Sarayları, tapınakları ve antik dünyanın yedi harikasından biri olan 130 metre yüksekliğindeki Pharos (Fener) Kulesi ile İskenderiye, Antik Çağ’ın en görkemli kentlerinden biriydi. Keşfedilen bu lüks tekne yaklaşık 35 metre uzunluğundaydı ve ortasında, görkemli bir kabinin yer aldığı merkezi bir pavyon bulunuyordu.

İSKENDERİYE'YE AİT ADADA BULUNDU

Tekne, antik dönemde İskenderiye’nin “Büyük Limanı” (Portus Magnus) olarak bilinen bölgenin bir parçası olan ve bugün sular altında kalmış Antirhodos Adası açıklarında bulundu.

Strabon, MÖ 29-25 yılları arasında ziyaret ettiği İskenderiye’de bu tür teknelerden şöyle söz ediyordu:

“Bu tekneler son derece lüks şekilde donatılır ve kraliyet sarayı tarafından geziler için kullanılırdı; ayrıca İskenderiye’den kanal yoluyla halk şenliklerine inen eğlence düşkünlerini taşırdı. Çünkü her gün ve her gece tekneler, flüt çalan, dans eden ve her türlü ölçüsüzlüğü yaşayan insanlarla tıklım tıklım olurdu.”

Kazı çalışmaları, Oxford Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olan Franck Goddio’nun liderliğindeki Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü (IEASM) tarafından yürütüldü. Goddio, The Guardian’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu keşif son derece heyecan verici, çünkü Mısır’da bu tür bir tekne ilk kez bulunuyor. Bu tekneler Strabon gibi birçok antik yazar tarafından anılmış ve bazı mozaiklerde de tasvir edilmişti. Örneğin Palestrina Mozaiği’nde, aristokratların su aygırı avladığı daha küçük bir benzerini görüyoruz. Ancak bugüne kadar gerçek bir örneği hiç keşfedilmemişti.”

15 METRE UZUNLUĞUNDA

Palestrina Mozaiği’nde tasvir edilen tekne yaklaşık 15 metre uzunluğundayken, İskenderiye açıklarında bulunan tekne bunun çok üzerinde bir büyüklüğe sahip. İyi korunmuş ahşap yapı, teknenin yaklaşık 7 metre genişliğinde olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, teknenin 20’den fazla kürekçi tarafından kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor.

Tekne yalnızca 7 metre derinlikte ve yaklaşık 1,5 metre kalınlığındaki tortu tabakasının altında bulundu. Goddio, ilk başta iki geminin üst üste yattığını düşündüğünü belirterek, “Yapı tipi çok sıra dışıydı. Burnu düz, arka tarafı ise yuvarlaktı. Bu şekil, çok sığ sularda seyri mümkün kılıyordu” dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Goddio’nun Mısır açıklarında yürüttüğü çalışmalar 1992 yılından bu yana sürüyor. Özellikle İskenderiye’nin doğu limanı ve Abu Kır Körfezi’nde, Mısır Eski Eserler Bakanlığı ile iş birliği içinde çok sayıda kazı yürüttü.

2000 yılında Abu Kır Körfezi’nde antik Thonis-Herakleion kenti ile Canopus şehrinin bazı bölümleri keşfedilmişti. Bu çalışma, son dönemin en büyük arkeolojik keşiflerinden biri olarak kabul ediliyor. Ptolemaios dönemine ait bir kraliçe ve kralın dev heykelleri de bugüne kadar çıkarılan eserler arasında yer alıyor.

2019’da ise Thonis-Herakleion yakınlarında, başka bir antik Yunan tarihçi Herodot’un betimlediği özelliklerle örtüşen farklı bir gemi batığı bulunmuştu.

Son bulunan tekne enkazı, Goddio’nun kazı çalışmalarını sürdürdüğü İsis Tapınağı’nın bulunduğu noktaya 50 metreden daha yakın bir konumda yer alıyor. Goddio, teknenin MS 50 yılı civarında tapınağın yıkımına yol açan büyük bir felaket sırasında batmış olabileceğini düşünüyor.

Bir başka ihtimal ise teknenin tapınağa bağlı kutsal bir tekne olduğu yönünde. Goddio bu olasılığı şu sözlerle dile getirdi:

“Bu tekne, İsis Tanrıçası onuruna düzenlenen ve denizle ilişkilendirilen ‘Navigium Isidis’ töreninin bir parçası olabilir. Bu törende, İsis’in güneş kayığı olarak kabul edilen, zengin süslemeli bir gemi kortejde yer alırdı.”

Teknenin orta bölümündeki ana kirişte Yunanca yazılmış bir grafiti bulundu, ancak yazı henüz çözülemedi.

Araştırmalar henüz erken aşamada olsa da bu keşfin, “erken Roma döneminde Mısır’ın su yollarındaki yaşam, inanç, lüks ve eğlence kültürü” hakkında önemli yeni bilgiler sağlayacağı belirtiliyor.

İLK KEZ BULUNDU

Oxford Deniz Arkeolojisi Merkezi Direktörü Prof. Damian Robinson da keşifle ilgili, “Bu tür bir gemi daha önce hiç bulunmamıştı. Antik metinlerde kabinli tekneleri okuyabiliyoruz ve sanat eserlerinde görebiliyoruz ancak bunun gerçek arkeolojik karşılığını bulmak olağanüstü” değerlendirmesini yaptı.

Enkazın yerinden çıkarılmayacağı bildirildi. Goddio, “UNESCO’nun düzenlemelerine uyuyoruz. Bu tür kalıntıların su altında korunmasının daha doğru kabul ediliyor” dedi.

Araştırma alanının şu ana kadar yalnızca çok küçük bir bölümünün incelendiği, kazı çalışmalarının önümüzdeki dönemde yeniden başlayacağı da açıklandı.