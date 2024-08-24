Antik kentler suya gömülebilir

Haber Merkezi

İklim krizi nedeniyle deniz suyu seviyelerinde beklenen yükselmenin Türkiye ve Yunanistan kıyılarındaki tarihi alanları nasıl etkileyeceğini inceleyen, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Enes Zengin yeni çalışmasını yayımladı.

Sular altında kalma riskini çok yüksekten çok düşüğe beş seviyede değerlendiren çalışmada, Türkiye ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz kıyılarında yer alan 464 tarihi alanın risk durumu incelendi. Buna göre 34 alanın ‘çok yüksek’, 21 alanın ‘yüksek’, 25 alanın ise ‘orta’ seviye risk altında olduğu tespit edildi. Çalışmaya göre Muğla’daki Knidos ve Kaunos antik kentleri ile İzmir Bergama’daki Elaia Antik Liman Kenti, ‘çok yüksek’ risk altında olan tarihi alanlar arasında.

Küresel ısınmanın bir ölçüde sınırlandırılabildiği en olumlu senaryoda dahi bu alanların kısmen ya da tamamen sular altında kalması bekleniyor. Deniz suyu seviyelerindeki yükselmenin üç metreyi bulması halinde ise ‘orta’ seviye risk altındaki alanlar da etkilenebilecek. Böyle bir durumda, Aydın’da Efes Limanı, Efes Antik Kenti, Milet Antik Kenti ve Güvercinada Kalesi; İzmir’de Klazomenai Örenyeri; Antalya’da ise Olimpos ve Patara antik kentleri, kısmen veya tamamen sular altında kalabilir. Zengin, bu alanlarda yapılacak çalışmalarda, iklim krizi nedeniyle su seviyelerinde beklenen yükselmenin de dikkate alınması gerektiğine dikkat çekiyor.