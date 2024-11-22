Antik kentlerin yanına marina

2011 yılında dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından açıklanan 35 proje arasında yer alan İzmir’deki iki yat limanı projesi tekrar gündeme geldi. Halkın veto ettiği, meslek odaları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mahkemeye taşıdığı projeler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü harekete geçti. Müdürlük, projeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sundu.

Yıllardır İzmir’e vaat edilen ancak bugüne kadar hayata geçirilemeyen Urla Çeşmealtı ve Aliağa Şakran’daki yat limanları için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreçleri başlatıldı.

HALKIN DENİZİ YİNE ELDEN GİDİYOR

Aliağa’da halkın denize girebildiği tek halk plajı olan Şakran’da yapılması planlanan marina projesi, 400 yat kapasiteli olacak. Projenin toplam alanı 262 bin 602 metrekareyi kapsıyor. Proje kapsamında denize 1 milyon 100 bin metreküp dolgu yapılması öngörülüyor.

Proje alanına; yaklaşık 5 kilometre mesafede Elaia Antik Kenti, 25 kilometre mesafede Kyme Antik Kenti, 10 kilometre mesafede Mryna Antik Kenti ve 35 kilometre mesafede Pergamon Antik Kenti bulunuyor. Ayrıca proje alanına 1 kilometre mesafede üçüncü derece arkeolojik sit alanı yer alıyor. En yakın orman alanı ise 4 kilometre yakınlıkta bulunuyor. Projenin maliyeti 421 milyon 365 bin TL olarak açıklandı. Kamuya ait alanda yapılacak tesis, tartışmalı ‘yap-işlet-devret’ modeliyle özel şirketlerce işletilecek.

Urla Çeşmealtı’nda yapılması planlanan marina projesi ise 250 yat kapasiteli olacak. Projenin toplam alanı 170 bin 810 metrekareyi kapsıyor. Yaklaşık 285 bin metreküplük deniz dolgusu yapılması planlanıyor.

Proje alanına 2 kilometre mesafede birinci derece arkeolojik sit alanı, yaklaşık 5 kilometre mesafede Klazomenai Antik Kenti yer alıyor. En yakın orman alanı ise sadece 1,5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Projenin maliyeti 397 milyon TL olarak duyuruldu. Bu limanın da ‘yap-işlet-devret’ modeliyle özel şirketlerce işletilmesi planlanıyor.

2018 yılında projeler, kamuoyunda tartışmalara neden olmuş ve Çeşmealtı’ndaki marina projesine ilişkin imar planları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava sonucunda iptal edilmişti.