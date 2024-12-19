Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi

3 bin yıllık bir mezarın üst kapağındaki figür, Marge Simpson'a çok benzetilerek gündem oldu. Keşif ilk olarak, Reddit’te viral hale geldi ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Bir kullanıcı, "Aman Tanrım, bu Marge Simpson" diye yazarken, bir başkası ise esprili bir şekilde, "Simpsonlar'ın öngörmediği tarihte belgelenmiş tek zaman" dedi. Bu yorum, dizinin küresel çapta ses getiren olayları önceden tahmin ettiğine dair popüler bir komplo teorisine gönderme yapıyor.

Euronews Türkçe'de yer alan, Figürün aslında El-Aşmunein’deki baş rahiplerden biri olan Tadi İst’in kızını tasvir ettiği belirtiliyor.

TARİHİ DEĞERİNE VURGU

Mezarlığın, Yeni Krallık, 20. Hanedanlık dönemine (M.Ö. 1186-1069) ait olduğu bildiriliyor. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mezarlıkta süs eşyaları, muskalar ve çeşitli tabutların da bulunduğu belirtildi.

Mısır Yüksek Eski Eserler Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziry, bu tür sahnelerin nadir bulunduğunu ve her birinin kendine özgü bir yapısı olduğunu belirtti. The Egyptian Gazette'ye yaptığı açıklamada, mezarın tarihi değerinin altını çizdi.