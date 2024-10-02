Antimon madeni için yargı kararını verecek

Haber Merkezi

Manisa Alaşehir'in Evrenli ve Bahadır mahallelerinde Koza Madencilik tarafından açılacak antimon madenine karşı bölge halkının yaptığı itiraz Manisa Bölge İdare Mahkemesi’nde görüldü. Davaya Alaşehir Doğa ve Çevre Derneği (ADOÇEV), Salihli Çevre Derneği ve madenin yapılacağı ifade edilen bölgede yaşayan köylüler ile CHP, EMEP, SOL Parti, TKP temsilcileri katıldı.

Davaya müdahil olan Avukat Yıldıray Cıvkın yaptığı savunmada “Bu madenin insan ve çevre sağlığı açısından yararı yoktur” diyerek Manisa valiliğinden ÇED raporu istemeden bu madene verilen iznin iptal edilmesini talep etti. Avukat Mehmet Salcıoğlu ise mahkemenin daha önce o bölgede bilirkişilerin maden iznine karşı hazırlamış olduğu rapora uymasını istedi.