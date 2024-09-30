Antoine Griezmann'dan veda kararı

Fransa Milli Takımı ile 137 maçta boy gösteren Antoine Griezmann, milli takım kariyerini noktaladı.

Griezmann sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

33 yaşındaki oyuncu "Hayatımın bu bölümünü anılarla dolu bir kalple kapatıyorum. Bu muhteşem üç renkli macera için teşekkür ederim, yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. 🇫🇷 pic.twitter.com/qpw8dvdtFt — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 30, 2024

137 MAÇTA 44 GOL

Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı ile 137 maçta forma giydi ve 44 gole imza attı. 33 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı.

2016'da Fransa'da yılın futbolcusu seçilen Griezmann Fransa U19 Milli Takımı'yla da Avrupa Şampiyonası kazandı.



