Antrenman sırasında kalp krizi geçiren amatör lig kalecisi hayatını kaybetti

Bandırma Sanayispor Kulübü’nün kalecisi Oğuzhan Kamacı (28) antrenmanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

1’inci Amatör kümede yer alan ve bu hafta Gönen Karşıyakaspor ile karşılaşacak olan Bandırma Sanayispor Kulübü futbolcuları, dün akşam 600 Evler’deki sentetik halı sahada antrenman yaptığı sırada, kaleci Oğuzhan Kamacı şut denemesi yaparken rahatsızlandı.

Takım arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kamacı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Öte yandan Kamacı'nın kısa süre önce de halı saha maçında rahatsızlandığı ve kalp doktorundan bugün için randevu aldığı bildirildi.