Antrenmanda kalp krizi geçiren kaleci hayatını kaybetti

Zeki KARADENİZ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BANDIRMA Sanayispor Kulübü’nün kalecisi Oğuzhan Kamacı (28) antrenmanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

1’inci Amatör kümede yer alan ve bu hafta Gönen Karşıyakaspor ile karşılaşacak olan Bandırma Sanayispor Kulübü futbolcuları, dün akşam 600 Evler’deki sentetik halı sahada antrenman yaptığı sırada, kaleci Oğuzhan Kamacı şut denemesi yaparken rahatsızlandı. Takım arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kamacı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kısa süre önce de halı saha maçında rahatsızlandığı ve kalp doktorundan bugün için randevu aldığı bildirilen Oğuzhan Kamacı’nın cenazesi, bugün Haydar Çavuş Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. (DHA)

