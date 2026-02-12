Anyma 2026'da İstanbul'a geliyor

Elektronik müziğin sevilen isimlerinden İtalyan–Amerikalı elektronik müzik prodüktörü DJ Anyma, 2026 ‘ÆDEN’ Global Tour kapsamında 12 Eylül'de Only You Live organizasyonuyla İstanbul Ataköy Marina Arena sahnesinde olacak.

Coachella 2026’daki baş sanatçı performansıyla yeni canlı şovunu ilk kez tanıtan Anyma, bu konserle Türkiye’de bugüne kadarki en kapsamlı ve sinematik canlı setlerinden biriyle dönüyor. "ÆDEN" turunun dinleyiciyi müzik, görsel sanatlar, teknoloji ve anlatının bir araya geldiği, sürükleyici bir deneyim sunacağını belirtiliyor.

Anyma, çağdaş elektronik müzik sahnesinde kendini safi DJ ya da prodüktör olarak değil, aynı zamanda bütüncül bir sanat evreni tasarımcısı olarak konumlandırıyor. Canlı performanslarını tanımlayan hiper-gerçekçi görseller ve sinematik anlatım dili, müziğini kulüp sınırlarının ötesine taşıyarak çağdaşsanat alanına yaklaştırıyor.

Minimal ve progresif elektronik öğeleri bir araya getirenAnyma’nın müziği; duygu ve atmosfer temalarıyla şekilleniyor ve dinleyiciyi yalnızca dans etmeye değil, güçlü ve dönüştürücü bir deneyimin parçası olmaya davet ediyor.