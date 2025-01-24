AOÇ adı 2 milyar TL’ye silinecek

Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) bir bölümünün Beştepe Millet Ormanı’na çevrilmesine yönelik ilk adım 2022 yılında atıldı. Mimarlar Odası’nın teknik gerekçelerin yanı sıra, “Atatürk’ün mirasına ve Cumhuriyet değerlerine saldırı yapıldığı” gerekçeleriyle yargıya taşıdığı Beştepe Millet Ormanı, Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 2025 yılı yatırımları arasına alındı.

Tüm tepkilere karşın yapımından geri adım atılmayan Beştepe Millet Bahçesi için ilk harcama, 9 Ağustos 2024'te gerçekleştirildi. OGM, Beştepe Millet Ormanı için Ağustos 2024’te 14 milyon TL, Ekim 2024’te ise 3,4 milyon TL harcama yaptı.

2024’E DEK 32 MİLYON TL

Eleştirilere kulak tıkanarak yapımına devam edilen Beştepe Millet Ormanı, Orman Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı yatırım projeleri arasında sıralandı. Proje için 2024 yılı sonu itibarıyla yapılan harcamanın, 32 milyon TL olduğu bildirildi. 2025 yılı içinde tamamlanması planlanan projenin toplam bütçesinin ise 2 milyar TL olduğu belirtildi.

2 MİLYARLIK ÖDENEK

Yurttaşların sorunlarına çözüm olacak kritik alanlardaki yatırımlara ayrılmayan bütçenin, Beştepe Millet Ormanı projesi için ayrılması dikkati çekti. 2024 sonu itibarıyla 32 milyon TL harcanan Beştepe Millet Bahçesi için Orman Genel Müdürlüğü’ne 2025 yılında, 1 milyar 968 milyon TL'lik yatırım ödeneği verildiği kaydedildi. Beştepe Millet Bahçesi için 2024 yılında yapılan ve yatırım programı ile açığa çıkan 32 milyon TL’lik harcamanın detayları da belli oldu. Orman için 9 Ağustos 2024’te yapılan 14 milyon TL’lik harcama kapsamında AOÇ arazisine çeşme, WC, 15 kameriye, 55 bank, yürüyüş ve bisiklet yolu ve ahşap köprü kurulduğu belirlendi. OGM’nin, 25 Ekim 202’te yaptığı 3,4 milyon TL’lik harcama kapsamında ise Beştepe Millet Ormanı’na taş duvar yaptırıldığı tespit edildi.