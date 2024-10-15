AOÇ’ye vakıflar girecek

Başkent’teki AKP’li Pursaklar Belediyesi, özellikle AKP döneminde parça parça yapılaşmaya açılan, en büyük darbeyi ise kaçak Cumhurbaşkanlığı sarayının inşa edilmesiyle alan Atatürk Orman Çiftliği’ne yönelik dikkati çeken bir karar aldı. AKP’li ilçe belediyesi, CHP’li Yenimahalle ilçesi sınırlarında yer alan Atatürk Orman Çiftliği’nde alan kiralayıp vakıf ve derneklerle iş birliği yapacak.

Pursaklar Belediye Meclisi’nin Eylül ayı oturumuna, CHP’li Yenimahalle ilçesinde yer alan Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili bir teklif sunuldu. Teklifte, “Belediyemiz sosyal belediyecilik anlayışını daha üst seviyelere taşımak, vatandaşlarımıza sportif ve kültürel alanda daha aktif, verimli, güzel bir hizmet verebilmek amacıyla Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda bir alan kiralayacak…” denildi.

VAKIFLARLA İŞ BİRLİĞİ

Teklifin “vakıf ve derneklerle” ilgili hükümleri tartışma yarattı. Teklifteki hüküm şöyle: “Ankara Atatürk Orman Çiftliğinden bedelli veya bedelsiz alan kiralanmasına, kurum, kuruluş, dernek, vakıf veya ticari işletmelerle ortak iş birliği protokolü imzalanmasına, ya da kurum, kuruluş, dernek vakıf veya ticari işletmelere kiraya verilmesine ayrıca başkanlık makamına yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi”

CHP GRUBU İTİRAZ ETTİ

CHP Grubu'nun "Ret" oyuna karşılık öneri AKP’li ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Pursaklar Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Mehmet Aydın BirGün’e yaptığı açıklamada, “Atatürk Orman Çiftliği’nde kamuoyunun yakından tanıdığı bir dernek veya vakfa kıyak çekecekler. Biz böyle bir şey olmaz dedik, itiraz etti ve ‘Pursaklar nere AOÇ nere!’ dedik ancak itirazlarımız umursanmadı. Sportif faaliyet adı altında AOÇ’ye bilindik vakıf ve dernekler sokacaklar. Bu dernekler de herkesin malumu” ifadelerini kullandı.

AOÇ RESMEN YOK EDİLİYOR

Atatürk Orman Çiftliği’nin 1928 yılında yaklaşık 120 bin bin dekar olan arazisinin 2015 yılı sonunda 33 bin 256 dekara gerilediği tespit edilmişti.

Çiftlik arazisi, geçtiğimiz yıllarda yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Millet Camii ile AKP'li Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptırılan Ankapark projesi gibi çok sayıda projeyle yapılaşmaya açıldı. Ayrıca Çiftlik arazileri, önceki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi gibi çok sayıda kuruma da tahsis edilerek parça parça koparıldı.