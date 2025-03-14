AÖF Bahar Dönemi Sınav Tarihleri | 2024-2025 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi ara sınav, dönem sonu sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 2024-2025 eğitim döneminin başlamasıyla birlikte AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman sorusunu gündeme getirdi. 2024-2025 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi ara sınav, dönem sonu sınav tarihleri fakültenin akademik takvimiyle birlikte duyuruldu. Peki, AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman? İşte 2024-2025 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi ara sınav, dönem sonu sınav tarihleri!

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi içinde yani ikinci dönemde Bahar Dönemi Ara Sınavı ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. 2025 AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan'da, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs'ta gerçekleşecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

2024-2025 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav takvimi şu şekilde:

Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ ÇIKTI ZORUNLU MU?

Öğrencilerin sınav girişlerinde yanlarında getirmekle zorunlu oldukları sınav giriş belgesinin renkli olmak gibi bir zorunluluğu yoktur. AÖF sınavına katılacak adaylar sınav giriş belgesi çıktısını siyah beyaz ya da renkli olarak çıkartabilir.