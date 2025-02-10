AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF 2. dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu. AÖF kayıt yenileme işlemlerinin başlamasıyla birlikte pek çok öğrenci AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman, ne zaman bitiyor sorusunu gündeme getirdi. Ayrıca AÖF 2. dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar sorusu da gündemde. Peki, AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihi

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) tarafından açıklanan 2024-2025 akademik takvimine göre bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 21 Şubat 2024 Cuma günü saat 22.00'de sona erecektir.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İnternet üzerinden başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF 2024-2025 İKİNCİ DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) aşağıdaki tarihlerde çeşitli programlarda kayıt alacaktır:

AÖF İkinci dönem kayıt yenileme: 10 Şubat 2025 Pazartesi - 21 Şubat 2025 Cuma

AÖF 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 21 Şubat 2025 tarihi saat 22.30’a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

21 Şubat 2025 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

2025 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 eğitim öğretim yılı Bahar Döneminde yani ikinci dönemde Bahar Dönemi Ara Sınavı ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. 2025 AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan'da, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs'ta gerçekleşecek.